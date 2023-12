David Wolf von den Adler Mannheim und Mitch Eliot von Schlusslicht Iserlohn Roosters sind vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) jeweils mit einer Sperre von drei Spielen belegt worden. Wolf hatte in der Begegnung am Donnerstagabend bei den Straubing Tigers (5:3) nach einem Stockstich eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten, nun muss er zudem eine Geldstrafe in nicht bekannter Höhe zahlen.

Eliot erhielt in der Partie bei den Schwenninger Wild Wings (1:5) wegen eines Crosschecks ebenfalls eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Auch er muss eine Strafe in nicht genannter Höhe bezahlen.