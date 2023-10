Die Eisbären Berlin haben in der DEL nach zwei Niederlagen zurückgeschlagen.

Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ihre Form wieder gefunden. Gegen die Nürnberg Ice Tigers setzte sich der Rekordmeister am Sonntagnachmittag deutlich mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) durch und festigte seine Position in der oberen Tabellenhälfte.

Besonders im zweiten Dritten ließen die Eisbären dem Mittelfeld-Team aus Nürnberg keine Chance. Tobias Eder, Blaine Byron und Zach Boychuk trafen je einmal, Leo Pföderl steuerte gegen seinen Ex-Klub gleich zwei Treffer bei. Für Nürnberg war es im sechsten Saisonspiel die dritte Niederlage.