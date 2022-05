Berlin (SID) - Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat Nationalspieler Marco Nowak verpflichtet. Der Verteidiger wechselt vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG in die Hauptstadt und erhält einen Dreijahresvertrag.

In 15 DEL-Spielzeiten bestritt Nowak bislang insgesamt 635 Partien, in denen er 36 Treffer erzielte und 121 Assists verbuchte. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er bei zwei Weltmeisterschaften sowie bei den Olympischen Spielen in Peking auf. Die derzeit stattfindende WM in Finnland (bis 29. Mai) verpasste Nowak aufgrund einer Handverletzung.

"Ich freue mich darüber, dass wir Marco vom Wechsel zu den Eisbären überzeugen konnten", sagte Sportdirektor Stephane Richer. Der 31-Jährige sei "ein starker Defensivspieler mit Führungsqualitäten", der die Deutsche Eishockey Liga ( DEL) bestens kenne.