Die Löwen Frankfurt haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) mit dem NHL-erfahrenen Stürmer Joseph Cramarossa verstärkt. Der 30-jährige Kanadier, der zuletzt für die Adler Mannheim auflief, kommt auf insgesamt 68 Spiele in der besten Liga der Welt. Zur Vertragslaufzeit machten die Löwen keine Angaben.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Joe Cramarossa einen Spieler zu verpflichten, der vor allem in Nordamerika sehr erfahren, gleichzeitig, aber sehr hungrig darauf ist, sich in Europa neu zu beweisen und zu zeigen, dass er - im Gesamtpaket - ein Spitzenspieler in der DEL sein kann", sagte Frankfurts Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Cramarossa war 2011 in der dritten Runde an 65. Stelle von den Anaheim Ducks gedraftet worden. Zudem spielte er in der NHL für die Vancouver Canucks und Minnesota Wild. Im vergangenen Januar wechselte der Linksschütze aus der Organisation der Wild nach Mannheim.

Frankfurt startet am 15. September mit einem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters in die neuen Saison.