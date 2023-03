Frankfurt am Main (SID) - Die Löwen Frankfurt aus der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) treiben die Kaderplanung für ihre zweite Erstligasaison weiter voran. Die Hessen gaben am Donnerstag die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Cam Brace bekannt. Der 29-Jährige wechselt vom schwedischen Erstligisten IK Oskarshamn an den Main.

Nach dem Aus in den Pre-Play-offs hatten die Löwen mit der Trennung von 13 Spielern und Cheftrainer Gerry Fleming einen großen Umbruch eingeleitet. Im Gegenzug hatten sie bereits die Verträge von acht Profis verlängert.