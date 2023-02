Wolfsburg (SID) - Der Kapitän bleibt an Bord: Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Spielführer und Top-Scorer Spencer Machacek vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der kanadische Stürmer führt die Torschützenliste der DEL mit 27 Treffern an, dazu gelangen dem 34-Jährigen 24 Assists.

"Als Kapitän führt er das Team an, stellt sich aber auch jederzeit in den Dienst der Mannschaft und ist sich für keine Arbeit zu schade. Wir sind sehr glücklich, solch einen Spieler in unseren Reihen zu haben", sagte Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Machacek war vor fünf Jahren von Ligakonkurrent Düsseldorfer EG nach Wolfsburg gekommen. Zuvor hatte er bereits für die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin gespielt.