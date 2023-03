Topfavorit Red Bull München hat die Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Grizzlys Wolfsburg mit einem deutlichen Sieg eröffnet.

München (SID) - Topfavorit Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München hat die Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg mit einem deutlichen Sieg eröffnet. Der Hauptrundensieger gewann nach einer souveränen Vorstellung das erste von sieben möglichen Spielen am Freitag mit 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). Für Semifinal-Dauergast Wolfsburg bietet sich bereits am Sonntag (13.15 Uhr/MagentaSport) die Chance auf den Ausgleich.

In der Münchner Olympia-Eishalle erzielten Trevor Parkes (2.), Emil Johansson (7.), Maxi Kastner (28.), Andi Eder (30.) und Maksymilian Szuber (54.) die Tore für den Gastgeber, Matt Loritos Anschlusstreffer zum 1:2 (23.) brachte nur kurz Spannung in eine ansonsten einseitige Partie. Grizzlys-Urgestein Gerrit Fauser gelang lediglich Ergebniskosmetik (40.).