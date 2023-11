Klubikone Christian Hommel ist als Sportlicher Leiter beim DEL-Schlusslicht Iserlohn Roosters zurückgetreten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Parallel zu einer Pressemitteilung verabschiedete sich der ehemalige Eishockey-Nationalspieler und langjährige Roosters-Profi in einer emotionalen Videobotschaft von Verein und Fans.

"Ich als Sportlicher Leiter habe an der aktuellen Situation meinen Teil der Verantwortung zu tragen, und das tue ich", sagte der 42-Jährige, der die Entscheidung auch aus Rücksicht auf seine Familie getroffen habe: "Die letzten Wochen gehörten zu den schwersten meines Lebens. Die Ereignisse in der Kabine und in der Halle haben sowohl bei mir als aber auch bei meiner Familie persönlich Spuren hinterlassen."

Der Traditionsklub aus dem Sauerland ist in der Liga akut abstiegsgefährdet, nach 18 Spielen mit nur zwölf Punkten steht Iserlohn auf dem letzten Tabellenplatz. Vor wenigen Wochen war bereits der ehemalige Nationaltrainer Greg Poss als Headcoach entlassen worden.