Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga hat personell noch einmal nachgelegt und den NHL-erfahrenen Stürmer Brandon Kozun verpflichtet. Der 33-Jährige, 2018 mit Kanada Olympiadritter, hatte zuletzt versucht, sich bei Colorado Avalanche für ein neuerliches Engagement in der nordamerikanischen Topliga zu empfehlen. Nun unterschrieb er beim Tabellenzehnten und Vizemeister der DEL bis Saisonende.

"Brandon hat in seinen Teams immer eine wichtige Rolle gespielt und bringt Führungsqualitäten mit", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan. Kozun hatte in der Saison 2014/15 20 NHL-Spiele für die Toronto Maple Leafs bestritten und stand danach vornehmlich in der eurasischen Spitzenliga KHL Vertrag, zuletzt 2022/23 als Kapitän von Dinamo Minsk.