Der ERC Ingolstadt muss in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Ben Marshall verzichten.

Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt muss in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) auf Ben Marshall verzichten. Der US-amerikanische Verteidiger falle bis zum Saisonende aus, teilte der Hauptrunden-Zweite zwei Tage vor dem Viertelfinal-Auftakt am Mittwoch gegen die Düsseldorfer EG mit.

Der 30-Jährige hatte sich im Topspiel gegen Vizemeister Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München (1:3) am 21. Februar eine Unterkörperverletzung zugezogen und stand den Ingolstädtern seither nicht zur Verfügung. "Für Ben tut es mir unheimlich leid, weil er in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt war und sich dann gleich in seinem Comeback-Spiel erneut verletzt hat", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan.