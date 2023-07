Die Iserlohn Roosters haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) mit dem früheren NHL-Profi Michael Dal Colle (27) verstärkt. Der kanadische Flügelstürmer wechselt vom finnischen Erstligisten TPS Turku an den Seilersee, zur Vertragslaufzeit machten die Roosters keine Angabe. Dal Colle war im NHL-Draft 2014 von den New York Islanders an fünfter Stelle ausgewählt worden.

Die hohen Erwartungen konnte Dal Colle jedoch nicht erfüllen. In 116 Spielen in der besten Liga der Welt gelangen ihm 21 Scorerpunkte für die Islanders, für deren Reserveteam Bridgeport kam Dal Colle auf 125 Punkte in 220 AHL-Partien. Nach sieben Jahren in der Organisation des viermaligen Stanley-Cup-Siegers wechselte er vor der vergangenen Saison nach Finnland.