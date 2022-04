Kurt Kleinendorst bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Köln (SID) - Kurt Kleinendorst bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das gab der Verein bekannt. Der US-Amerikaner übernahm die Roosters im Januar auf dem 15. und letzten Tabellenplatz, in der Folge führte er das Team noch auf den zwölften Rang. Die Play-offs finden ohne die Roosters statt.

"Kurt hat von seinem ersten Tag in Iserlohn an hervorragende Arbeit geleistet und das Team stabilisiert. Wir sind überzeugt davon, dass wir in einer kompletten Saison gemeinsam noch Einiges erreichen können", sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters.

Wer an der Seite von Kleinendorst stehen wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit würden noch Gespräche bezüglich der Zukunft der Assistenztrainer geführt.