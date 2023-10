Die Kölner Haie haben nach ihrem Tief zu Beginn des Monats ihre Form wiedergefunden. Am 13. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) besiegte die Mannschaft des früheren Bundestrainers Uwe Krupp die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) und zog in der Tabelle nach dem dritten Sieg in Serie an den Gästen vorbei.

Andreas Thuresson (11.), Maximilian Kammerer (39.) und Andrej Sustr (40.) trafen vor 18.465 Zuschauern für die Kölner, Ben Marshall (28.) hatte für Schwenningen zwischenzeitlich ausgeglichen. Köln ist nun Fünfter mit vier Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Eisbären Berlin, Schwenningen als Sechster ist punktgleich mit den Haien.