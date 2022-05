Berlin (SID) - Das Team für die Mission Titelverteidigung der Eisbären Berlin nimmt Formen an. Am Freitag bestätigte der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Transfers von Goalie Nikita Quapp ( Krefeld) und Marcel Barinka (Köln). Beide Spieler bekommen Zweijahresverträge und sollen in der kommenden Saison Erfahrung sammeln, Quapp auch im Kooperationsteam Lausitzer Füchse in der DEL2.

"Nikita Quapp und Marcel Barinka sind zwei sehr große Talente. Ich freue mich, dass wir beide von den Eisbären Berlin überzeugen konnten", sagte Sportdirektor Stephane Richer über den 19 Jahre alten Torwart und den 21 Jahre alten Stürmer aus Tschechien.