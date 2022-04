Ex-Meister Red Bull München hat zum Halbfinal-Auftakt in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga vorgelegt.

Köln (SID) - Ex-Meister Red Bull München hat zum Halbfinal-Auftakt in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson ließ Vizemeister Grizzlys Wolfsburg beim 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) keine Chance und ging in der Serie mit 1:0 in Führung. Drei Erfolge sind nötig, um ins Finale einzuziehen.

Das zweite Halbfinale zwischen Titelverteidiger Eisbären Berlin und den Adler Mannheim ging beim Stand von 3:3 (2:1, 1:1, 0:1) in die Verlängerung.

München setzte mit einem dominanten ersten Auftritt und dank des sehr starken Patrick Hager gleich zu Beginn der Serie ein Ausrufezeichen. Der olympische Silbermedaillengewinner von Pyeongchang traf doppelt (13., 23.) und legte das 4:0 durch Konrad Abeltshauser (36.) auf. Zudem waren Ben Street (17.) und Ben Smith (42.) erfolgreich.

Am Freitag (19.30/MagentaSport) steht in Wolfsburg das zweite Duell an.