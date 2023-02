Tabellenführer Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überraschend die zweite Pleite in Folge kassiert.

Köln (SID) - Tabellenführer Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überraschend die zweite Pleite in Folge kassiert. Im Topspiel am Freitagabend verlor das Team von Trainer Don Jackson beim Tabellenvierten Straubing Tigers mit 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

Nach fünf Siegen in Serie musste auch Titelverteidiger Eisbären Berlin beim 3:4 nach Verlängerung (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) gegen die Kölner Haie wieder eine Niederlage hinnehmen.

Die Kanadier Taylor Leier (24.), Luke Adam (31.), JC Lipon (37.) und Taylor Leier (58.) trafen für Straubing, Ben Smith erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Münchner (31.), die trotz der beiden Niederlagen weiterhin souverän an der Spitze der DEL stehen.

Der neunmalige deutsche Meister aus Berlin ging im Heimspiel gegen die Haie zwar dreimal in Führung, doch in der Overtime erzielte der US-Amerikaner Nicholas Bailen den entscheidenden Treffer für die Gäste (64.).

Auch die Düsseldorfer EG brauchte die Verlängerung, um das Spiel gegen den Tabellenvorletzten Augsburger Panther zu entscheiden. Beim 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) sorgte Stephen MacAulay nach 1:22 Minuten in der Overtime für die Entscheidung.