Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 16. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ihre Erfolgsserie bei den Kölner Haien ausgebaut, mussten dafür aber über das Penaltyschießen gehen. Das 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 2:0) in Köln war für die Pinguins der sechste Sieg in Folge und der zehnte aus den vergangenen elf Partien.

Für die siegreichen Gäste trafen Phillip Bruggisser (15.) und Alex Friesen (54.), für die Haie waren Louis-Marc Aubry (2.) und David McIntyre (57.) erfolgreich. Bremerhaven sammelt mit dem Sieg nach Penalties zwei weitere Punkte und bleibt damit auf Platz zwei der Tabelle. Die Haie machen durch den Punktgewinn einen Platz gut und belegen nun Rang acht.

Im zweiten Spiel des Abends fand Vizemeister ERC Ingolstadt nach drei Niederlagen in Serie zurück in die Spur. Die Oberbayern schlugen die Grizzlys Wolfsburg mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).

Wojtek Stachowiak (10.), Leon Hüttl (25.), Wayne Simpson (42.), Philipp Krauß (49.), und Charles Bertrand (54.) erzielten die Treffer für Ingolstadt. Andy Miele (21.) markierte Wolfsburgs zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Grizzlys rutschen durch die Niederlage auf Platz sechs ab, Ingolstadt macht zwei Plätze gut und ist nun Zehnter.