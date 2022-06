Köln (SID) - Die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beginnt am 15. September. Das gab die DEL am Mittwoch bekannt. Nach den Vor-Play-offs (best of three) kehrt die Liga in der kommenden Spielzeit zum altbewährten Best-of-seven-Modus zurück. Ein mögliches Entscheidungsspiel in der Finalserie ist für den 27. April 2023 angesetzt.

In der abgelaufenen DEL-Saison war der Meister in den Play-offs im Best-of-five-Modus ermittelt worden.