Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) setzen die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Stefan Ustorf fort. Der Klub informierte am Sonntag über die vorzeitige Vertragsverlängerung um drei Jahre bis 2027. Der 49-Jährige arbeitet in dieser Funktion seit 2021 in Nürnberg. Man habe "eine wichtige Personalfrage geklärt", hieß es in der Mitteilung der Ice Tigers.

"Die Planungssicherheit war für beide Seiten wichtig, denn wir haben gemeinsam noch viel vor", sagt Geschäftsführer Wolfgang Gastner.