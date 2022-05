Straubing (SID) - Nach zwei Jahren bei den Schwenninger Wild Wings kehrt Stürmer Travis Turnbull (35) zur neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu den Straubing Tigers zurück. Das gaben die Niederbayern am Montag bekannt. Der Deutsch-Amerikaner spielt seit 2012 mit Ausnahme der Saison 2016/17 ununterbrochen in der DEL.

Turnbull, 2014 mit dem ERC Ingolstadt Meister, verbuchte 2019/20 in 40 Einsätzen für Straubing 13 Tore und 12 Assists. In Schwenningen kam der Angreifer in 84 Spielen auf 24 Treffer und 15 Vorlagen.