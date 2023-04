Die Straubing Tigers setzen auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Verteidiger Cody Lampl und Angreifer Mark Zengerle.

Straubing (SID) - Die Straubing Tigers setzen auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) auf Verteidiger Cody Lampl und Angreifer Mark Zengerle. Wie der Verein mitteilte, verlängerten die beiden Leistungsträger jeweils ihre Verträge. Lampl geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Tigers, für Zengerle wird es die zweite. Straubing war zuletzt im Viertelfinale der Play-offs an den Grizzlys Wolfsburg gescheitert.