Berlin (SID) - Nach dem Halbfinaleinzug im Schnellverfahren durften die Spieler des deutschen Eishockeymeisters Eisbären Berlin erstmal die Beine hochlegen. "Die Jungs bekommen einen freien Tag. Dann geht es am Samstag wieder aufs Eis, dann gibt es vielleicht nochmal einen freien Tag", gab sich Cheftrainer Serge Aubin nach dem souveränen 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) gegen die Kölner Haie am Donnerstag gönnerhaft.

Der Hauptrundenprimus erledigte die Pflichtaufgabe gegen die Domstädter in der Play-off-Serie "best of five" in nur drei Spielen, lediglich beim 2:1 zum Auftakt ging es eng zu. "Wir haben als Team in jedem Spiel gut gekämpft und haben den Lohn eingefahren. Jeder hat seine Leistung gebracht", lobte Aubin, der nun in Ruhe auf die Konkurrenz schauen kann. Die Halbfinalserie beginnt am kommenden Mittwoch.

Der Hauptrundendritte Grizzlys Wolfsburg und der achtmalige deutsche Meister Adler Mannheim verpassten an Gründonnerstag die vorzeitige Entscheidung. Beim 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven kassierte Wolfsburg die erste Niederlage der Serie. Mannheim verpasste den dritten Sieg durch ein 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) bei den Straubing Tigers.

Auch Red Bull München trennt nur noch ein Erfolg vom Halbfinale. Gegen die Düsseldorfer EG gewannen die Münchner mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und liegen in der Serie nun mit 2:1 vorn. Die vierte Runde im Viertelfinale findet am Samstag (MagentaSport) statt.

Bei den Kölner Haien, die sich als Zehnter der regulären Saison in die Vor-Play-offs gezittert und dort den ERC Ingolstadt niedergerungen hatten, begannen sogleich die Planungen für die kommende Spielzeit. "Wir haben viel Arbeit vor uns, auch wenn wir den Karren am Ende der Saison etwas aus dem Dreck gezogen haben", sagte KEC-Coach Uwe Krupp: "Nächstes Jahr wollen wir ein härterer Gegner sein, als wir es in diesem Jahr waren."