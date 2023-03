Köln (SID) - Zum Auftakt der Play-offs um die 101. deutsche Eishockey-Meisterschaft kämpfen die Düsseldorfer EG gegen Aufsteiger Löwen Frankfurt und die Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen die Nürnberg Ice Tigers ab Dienstag (19.00 Uhr/MagentaSport) um die letzten beiden Viertelfinalplätze. Zwei Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Hauptrundensieger Red Bull München, der ERC Ingolstadt, die Adler Mannheim, die Straubing Tigers, die Grizzlys Wolfsburg und die Kölner Haie haben sich direkt für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Ab dem Viertelfinale gilt erstmals seit der Corona-Pandemie wieder der gewohnte Modus "best of seven". Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, kommt eine Runde weiter bzw. gewinnt den Titel. Bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten weitergespielt, bis ein Tor fällt ("sudden death"). Dabei wird anders als in der Vorrunde mit Fünf gegen Fünf gespielt.