Mit nur vier Vize-Weltmeistern von Tampere, aber mehreren prominenten Rückkehrern geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Deutschland Cup. Zudem nominierte Bundestrainer Harold Kreis am Donnerstag vier Debütanten für das Heimturnier in Landshut (8. bis 12. November).

"Wir haben eine vielversprechende Mischung", sagte Kreis, "neben einigen Silbermedaillengewinnern, die sich erneut beweisen wollen, sind Spieler dabei, die in der Liga einen guten Eindruck hinterlassen haben. Dazu gehören auch bekannte Kräfte, die bei der vergangenen WM nicht mit dabei sein konnten und mit uns in Landshut den Cup-Sieg des Vorjahres verteidigen wollen."

Im 29-köpfigen Aufgebot stehen vom WM-Team, das im Mai Eishockey-Geschichte schrieb, lediglich Verteidiger Leon Hüttl ( Ingolstadt) sowie die Stürmer Alexander Ehl (Düsseldorf), Samuel Soramies (Augsburg) und Manuel Wiederer ( Berlin). Dafür spielen die Olympiazweiten Yasin Ehliz ( München) und Leo Pföderl ( Berlin) wieder mit, die ebenso in Finnland fehlten wie die Auslandsprofis Tobias Rieder (Schweden) und Marc Michaelis (Schweiz).

Vor allem mit Blick auf die K.o.-Spiele der Münchner, Mannheimer und Ingolstädter in der Champions League in den nächsten beiden Wochen verzichtete Kreis auf zahlreiche Stammspieler. Zum ersten Mal dabei sind Leon Hungerecker (Nürnberg), Nicolas Appendino, Lukas Kälble (beide Bremerhaven) sowie Mick Köhler (Augsburg).

Gegner bei dem Vierländerturnier in Landshut sind Dänemark, Österreich und die Slowakei. Erstmals spielt auch die Frauen-Nationalmannschaft ihr Heimturnier in derselben Halle aus. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod trifft auf Finnland, Tschechien und Dänemark. "Ich finde es sehr gut, so können die Zuschauer zwei Nationalmannschaften an einem Ort sehen", sagte Kreis über die Premiere. Geplant sind zum Auftakt ein gemeinsames Mittagessen und ein anschließendes Meeting beider Teams.

Die Aufgebote des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB):

Männer:

Tor: Florian Bugl ( Straubing Tigers), Leon Hungerecker ( Nürnberg Ice Tigers), Arno Tiefensee ( Adler Mannheim)

Verteidigung: Nicolas Appendino, Lukas Kälble (beide Fischtown Pinguins Bremerhaven), Maximilian Daubner (Red Bull München), Tobias Fohrler (HC Ambri Piotta/Schweiz), Leon Hüttl ( ERC Ingolstadt), Mick Köhler ( Augsburger Panther), Jannik Möser ( Grizzlys Wolfsburg), Colin Ugbekile ( Iserlohn Roosters), Mario Zimmermann ( Straubing Tigers)

Sturm: Dominik Bokk (Frankfurt Lions), Tobias Eder, Leo Pföderl, Manuel Wiederer (alle Eisbären Berlin), Alexander Ehl, Bennet Roßmy (beide Düsseldorfer EG), Yasin Ehliz (Red Bull München), Maximilian Eisenmenger ( Adler Mannheim), Maximilian Kammerer (Kölner Haie), Philipp Krauß ( ERC Ingolstadt), Danjo Leonhardt ( Nürnberg Ice Tigers), Marc Michaelis (EV Zug/Schweiz), Daniel Pfaffengut ( Schwenninger Wild Wings), Tobias Rieder (Växjö Lakers/Schweden), Joshua Samanski ( Straubing Tigers), Luis Schinko ( Grizzlys Wolfsburg), Samuel Soramies ( Augsburger Panther)

Frauen:

Tor: Sandra Abstreiter ( ECDC Memmingen), Chiara Schultes (EV Regensburg)

Verteidigung: Tabea Botthof, Tara Schmitz (beide Mad Dogs Mannheim), Lena Düsterhoft ( ERC Ingolstadt), Daria Gleißner, Ronja Hark, Charlott Schaffrath, Carina Strobel (alle ECDC Memmingen), Heidi Strompf (Sarisanka Presov/Slowakei)

Sturm: Hanna Amort, Lisa Heinz, Lola Liang, Yvette Reichelt, Lucia Schmitz (alle Mad Dogs Mannheim), Nicola Eisenschmid, Katharina Häckelsmiller, Laura Kluge, Jule Schiefer (alle ECDC Memmingen), Franziska Feldmeier (Linköping KC/Schweden), Bernadette Karpf, Lucy Klein, Emily Nix, Theresa Wagner (alle ERC Ingolstadt)