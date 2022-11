Mit vier Debütanten und Rückkehrer Dominik Bokk geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Deutschland Cup.

Köln (SID) - Mit vier Debütanten und Rückkehrer Dominik Bokk geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Deutschland Cup. Beim ersten Test auf dem Weg zur WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai 2023) eröffnet Bundestrainer Toni Söderholm jüngeren Spielern die Chance, "sich zu beweisen" oder "ein kleines Comeback zu geben".

Beim Heimturnier in Krefeld ziehen ab Donnerstag Jan-Luca Sennhenn (Kölner Haie), Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG), Eric Mik (Eisbären Berlin) und Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg) zum ersten Mal das Trikot des A-Teams über. Nach dreieinhalb Jahren kehrt Bokk ins Team zurück, der 2018 als größtes deutsches Talent nach Leon Draisaitl in der ersten NHL-Draftrunde gezogen worden war. Nach mehreren Wechseln, aber noch keinem einzigen Spiel in der NHL glänzt der inzwischen 22-Jährige als drittbester Scorer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Aufsteiger Löwen Frankfurt.

Der Spielplan:

Donnerstag: Österreich – Slowakei (16.15 Uhr), Deutschland – Dänemark (19.45 Uhr)

Samstag: Slowakei – Dänemark (14.00 Uhr), Deutschland – Österreich (17.30 Uhr)

Sonntag: Dänemark – Österreich (11.00 Uhr), Deutschland – Slowakei (14.30 Uhr)

Das DEB-Aufgebot:

Torhüter: Mirko Pantkowski (Kölner Haie), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Tobias Ancicka (Eisbären Berlin)

Verteidiger: Janik Möser (Grizzlys Wolfsburg), Jan-Luca Sennhenn (Kölner Haie), Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG), Marco Nowak, Eric Mik (beide Eisbären Berlin), Marcus Weber, Julius Karrer (beide Nürnberg Ice Tigers), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Colin Ukbekile (Iserlohn Roosters), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)

Stürmer: Justin Schütz, Andreas Eder, Frederik Tiffels (alle Red Bull München), Tobias Eder, Alexander Ehl (beide Düsseldorfer EG), Maximilian Kammerer (Kölner Haie), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Samuel Soramies (Augsburger Panther), Taro Jentzsch, Tim Wohlgemuth (beide Adler Mannheim), Daniel Schmölz, Danjo Leonhardt, Tim Fleischer (alle Nürnberg Ice Tigers), Marc Michaelis (SCL Tigers Langnau/Schweiz), Dominik Bokk (Löwen Frankfurt).