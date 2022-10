Der Deutsche Meister Eisbären Berlin kommt nach seinem ernüchternden Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) immer besser in Fahrt.

Köln (SID) - Der Deutsche Meister Eisbären Berlin kommt nach seinem ernüchternden Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) immer besser in Fahrt. Fünf Tage nach dem 5:2-Erfolg über Düsseldorf gewannen die Hauptstädter am Freitagabend auch gegen den gut gestarteten ERC Ingolstadt mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). An der Tabellenspitze setzt sich derweil Red Bull München fest.

Für die Eisbären, die nun mit neun Punkten auf auf Rang zwölf stehen, trafen Manuel Wiederer, Maximilian Heim und Kevin Clark. Dem 18 Jahre alten Heim gelang damit beim DEL-Debüt direkt sein Premierentor.

Spitzenreiter München tat sich gegen den Tabellenletzten aus Bietigheim lange schwer, siegte aber nach einer Leistungssteigerung im dritten Drittel verdient mit 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Mit 19 Punkten liegt der amtierende Vizemeister weiterhin vier Zähler vor dem Zweiten Adler Mannheim, der mit 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) in Augsburg gewann.

Auch Überraschungsteam Löwen Frankfurt schrieb seine Erfolgsgeschichte fort. Der Aufsteiger schlug die Düsseldorfer EG mit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) und rückte auf den direkten Play-off-Platz sechs vor.