Die deutschen Eishockey-Frauen haben beim WM-Auftakt in Dänemark eine Enttäuschung erlebt.

Köln (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen haben beim WM-Auftakt in Dänemark eine Enttäuschung erlebt. Im ersten Gruppenspiel musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler Ungarn mit 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) geschlagen geben, nachdem in Füssen in der Vorbereitung noch zwei Siege gegen den Gegner gelungen waren.

Luisa Welcke (2.) und Laura Kluge (11.) sorgten im Iscenter Nord in Frederikshavn für einen Start nach Maß, ehe Franciska Kiss-Simon (11./24.) und Kinga Jokai-Szilagyi (36.) das Spiel zugunsten des Teams des früheren Herren-Bundestrainers Pat Cortina drehten. Das deutsche Team drängte im Schlussdrittel auf den Ausgleich, Schädler holte Torhüterin Franziska Albl vom Eis, Mira Seregely (60.) traf ins leere Tor.

Weiter geht es am Samstag (15.30 Uhr/MagentaSport) mit dem zweiten Vorrundenspiel gegen Schweden. Die besten drei Teams aus der Fünfergruppe B schaffen es ins Viertelfinale, erklärtes Ziel der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Alle Mannschaften aus der Gruppe A kommen weiter.