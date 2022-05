Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzt für weitere drei Jahre auf Bernhard Ebner. Der Nationalverteidiger, seit 2012 für die DEG auf dem Eis, hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. Der 31-jährige hat alle seine bisherigen 463 DEL-Spiele für Düsseldorf bestritten.

Der gebürtige Schongauer kam in der abgelaufenen Spielzeit in 49 Einsätzen auf drei Toren und zehn Vorlagen. "Er ist seit vielen Jahren einer unserer Leistungsträger und wird dies auch in den kommenden Jahren sein", sagte Sportdirektor Niki Mondt.