Stürmer Justin Feser (30) wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) von Vizemeister ERC Ingolstadt zu den Grizzlys Wolfsburg. Der Deutsch-Kanadier hat einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschrieben, das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt.

Feser verbuchte in der abgelaufenen Spielzeit inklusive Play-offs 15 Treffer und 24 Assists in 54 Einsätzen. "Mit der Verpflichtung von Justin ist uns ein echter Coup gelungen, da er durch seinen deutschen Pass keine Ausländerstelle einnimmt und uns somit zusätzliche Optionen in der Kaderplanung ermöglicht", sagte Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.