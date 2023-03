Mannheim (SID) - Die Eishockeyspielerinnen des ECDC Memmingen haben sich zum vierten Mal den deutschen Meistertitel gesichert. Im dritten Spiel der Finalserie "best of five" gegen die Mad Dogs Mannheim setzten sich die Schwäbinnen deutlich mit 6:0 auf fremdem Eis durch. Erheblichen Anteil am Erfolg hatte Nationalspielerin Laura Kluge mit drei Treffern.

Bereits in den beiden Heimspielen zu Beginn der Serie hatte der ECDC dominiert und mit 5:1 und 3:1 gesiegt. Memmingen feierte den vierten Titel nach 2016, 2018 und 2019. Die Mannheimerinnen müssen dagegen weiter auf ihren ersten Meistertitel warten.