Den deutschen Eishockey-Junioren droht bei der U20-WM in Göteborg der Abstieg aus der Top-Division. Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag dem zuvor sieg- und torlosen Lettland am Samstag im wahrscheinlich entscheidenden Spiel 2:6 (0:3, 1:2, 1:1).

Die Hoffnung, den Gang in die Relegation gegen den Letzten der Parallelgruppe (Modus best of three) zu vermeiden und stattdessen den Sprung ins Viertelfinale zu schaffen, liegt auf dem Spiel gegen die klar favorisierten Kanadier am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport).

Nach einem überraschenden Erfolg gegen die Finnen (4:3) hatte die deutsche Mannschaft klar gegen Schweden verloren (0:5). Lettland hatte drei Niederlagen aus drei Spielen mit insgesamt 0:20 Toren kassiert, war aber klar besser. Schon nach dem ersten Drittel war die Hoffnung auf einen deutschen Sieg so gut wie begraben. Die Tore gelang Samuel Schindler (27.) und Norwin Panocha (54.).