Mit dem vierten Sieg in Folge ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang zum Vorrundenabschluss Frankreich mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) und sicherte sich den vierten Platz in der Gruppe A. Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Donnerstag die Schweiz.

Die Düsseldorfer Alexander Ehl (4.) und Daniel Fischbuch (44.), die Münchner Frederik Tiffels (16.) und Maximilian Kastner (54.) sowie NHL-Stürmer John-Jason Peterka (23.) erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die sich zum sechsten Mal in sieben Jahren für die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft qualifizierte. Lediglich 2018 nach dem sensationellen Olympia-Silber hatte die deutsche Mannschaft bei der WM das Viertelfinale verpasst.