Titelverteidiger Finnland hat einen Fehlstart in seine zweite Heim-WM in Folge hingelegt. Der Olympiasieger, der bei den letzten drei Weltmeisterschaften zweimal Gold und einmal Silber gewonnen hatte, verlor im Auftaktspiel der Gruppe A gegen die USA 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Am Samstag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) ist das Team um Stanley-Cup-Sieger Mikko Rantanen zweiter Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft. In der Gruppe B in Riga bezwang der zwölfmalige Weltmeister Tschechien den Olympiadritten Slowakei mit 3:2 (3:2, 0:0, 0:0).

Vor 12.056 Zuschauern in der Nokia Arena brachte Teemu Hartikainen die Finnen in Überzahl in Führung (18.). Der vermeintliche Ausgleich durch Matt Coronato (22.) wurde nach Videobeweis, den der finnische Trainer Jukka Jalonen angefordert hatte, aberkannt - wegen Torwartbehinderung. Zwölf Minuten später traf Cutter Gauthier regelkonform zum 1:1 für die Amerikaner, die am Dienstag bei der WM-Generalprobe in München das deutsche Team mit 6:3 besiegt hatten. Für die Entscheidung sorgten Drew O'Connor (50.) und Alex Tuch (53., 60.) im Schlussdrittel.

In Riga erzielten Roman Cervenka (7.) und Lukas Sedlak (14., 19.) vor 7800 Besuchern die Tore für die Tschechen. Martin Chromiak (5.) und Mislav Rosandic (11.) trafen für die Slowaken.