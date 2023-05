Titelverteidiger Finnland hat bei seiner Heim-WM erneut eine Enttäuschung erlebt. Der Olympiasieger, der bei den letzten drei Weltmeisterschaften zweimal Gold und einmal Silber gewonnen hatte, musste nach der Auftaktniederlage gegen die USA (1:4) auch beim 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen im Duell mit Schweden eine Niederlage hinnehmen.

Nur gegen Deutschland konnten die Finnen bisher gewinnen (4:3). Mit vier Punkten liegt der Gastgeber in der Gruppe A nur auf Platz vier. Deutschland rangiert nach drei Niederlagen zum Auftakt auf dem siebten und vorletzten Rang.

In der Gruppe B sorgte Lettland für eine Überraschung. Der zweite Gastgeber bezwang den WM-Dritten Tschechien in Riga mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Zuvor hatte Rekordweltmeister Kanada auch sein drittes Spiel gewonnen. Die Nordamerikaner setzten sich am Montag in Riga mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den Olympiadritten Slowakei durch.

NHL-Profi Jake Neighbours von den St. Louis Blues (8.) erzielte vor 4640 Zuschauern den Treffer für Kanada. Peter Cehlarik (17.) glich noch im ersten Drittel für die Slowaken aus. Im Penaltyschießen behielten dann die Kanadier die Nerven. Mit drei Siegen aus drei Spielen führen die Kanadier die Tabelle vor Tschechien und der Schweiz an.

SID jk er