Der skandalgeplagte kanadische Eishockey-Verband Hockey Canada hat in Katherine Henderson erstmals eine Frau zur Präsidentin ernannt. Nach sieben Jahren an der Spitze des nationalen Curling-Verbandes wird sie ihr Amt bei Hockey Canada am 4. September antreten, wie der Verband am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. "Die Zukunft des Eishockeysports ist grenzenlos", sagte Henderson.

Henderson, die international für ihr Engagement für Gleichberechtigung und Inklusion im Sport gelobt wird, hatte Curling Canada erfolgreich reformiert, indem sie Lohngleichheit zwischen Frauen- und Männerteams herstellte, mehr Kanadier in den Sport einführte und die Finanzen der Organisation verbesserte. "Katherine Henderson verfügt über die nötige Erfahrung, um die laufende Transformation von Hockey Canada zu leiten", sagte Hugh Fraser, Vorstandsvorsitzender von Hockey Canada.

Der kanadische Eishockey-Verband ist angezählt, nachdem im Mai 2022 ein Sexskandal aus dem Jahr 2018 öffentlich wurde, bei dem mutmaßlich acht Spieler der U20-Nationalmannschaft eine Frau sexuell missbraucht haben sollen. Weitere Missbrauchsfälle der Vergangenheit sowie dubiose Vergleichszahlungen und Vertuschungen kamen ans Licht, sogar Premierminister Justin Trudeau forderte in der Folge "umfassende Änderungen" beim Verband.