Angreifer Frederik Storm wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von Vizemeister ERC Ingolstadt zu den Kölner Haien. Mit 20 Toren und 23 Vorlagen war der 34-jährige Däne in der vergangenen Hauptrunde Topscorer des ERC und hatte in den Play-offs maßgeblichen Anteil am Finaleinzug.

Storm sei "ein vielseitig einsetzbarer Stürmer, der viel internationale Erfahrung mitbringt", sagte Haie-Trainer Uwe Krupp. In drei DEL-Spielzeiten absolvierte der Neuzugang insgesamt 140 Partien und kam auf 113 Scorerpunkte. Storm hat an elf Weltmeisterschaften teilgenommen.