Köln (SID) - Im Kampf um die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Kölner Haie ihre Abwehrreihe kurz vor Transferschluss verstärkt. Aus der American Hockey League wechselt Verteidiger Jack Dougherty von den Belleville Senators an den Rhein, das teilte der Tabellensiebte am Donnerstag mit. Der 26-jährige US-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

"Er ist ein rechtsschießender, vielseitig einsetzbarer Verteidiger und wird unserer Defensive mehr Tiefe geben", sagte Haie-Cheftrainer Uwe Krupp.

Dougherty spielte die vergangenen acht Jahre in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga AHL. Der Verteidiger wurde am Mittwochabend fristgerecht lizenziert und wird im Laufe der Woche in Köln erwartet. Wann er sein Debüt für den KEC geben wird, steht noch nicht fest.