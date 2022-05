Die Grizzlys Wolfsburg haben den dritten Top-Spieler an einen direkten Konkurrenten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren.

Wolfsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg haben den dritten Top-Spieler an einen direkten Konkurrenten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Nach Stürmer Tyler Gaudet ( Mannheim) und Verteidiger Julian Melchiori ( Berlin) verlässt auch Chris DeSousa den Halbfinalisten der vergangenen Saison. Der Angreifer aus Kanada wechselt zum Vizemeister Red Bull München. DeSousa (31) war mit 62 Punkten fünftbester Scorer der Saison 2021/22.

"Ich habe mich für einen Wechsel nach München entschieden, weil alles zusammenkommt, was ich mir vorgestellt habe", sagte DeSousa: "Ich habe viele großartige Dinge über die Organisation gehört. Wir haben eine sehr starke Mannschaft und wollen nun gemeinsam in der DEL und auch der Champions League angreifen." DeSousa spielte nur ein Jahr in Wolfsburg.