München (SID) - Die Eisbären Berlin haben das Play-off-Finale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgeglichen. Der Titelverteidiger siegte im zweiten Spiel der Best-of-five-Serie beim Vorrundenzweiten Red Bull München mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach der zweiten Verlängerung und stellte auf 1:1. Bereits am Montag (19.30 Uhr/ServusTV und MagentaSport) findet Spiel drei in Berlin statt.

Trevor Parkes (13.) brachte München, das in Spiel eins am Freitag in Berlin nach einem 0:3-Rückstand noch 4:3 gewonnen hatte, in Führung. Der überragende Leo Pföderl (13.) und Frans Nielsen (41.) im Powerplay drehten die Begegnung für die Berliner, für die es bereits das dritte Spiel in vier Tagen war. Parkes (58.) glich für München aus. Nielsen (84.) sorgte für die Entscheidung.