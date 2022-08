Der ERC Ingolstadt muss beim Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Routinier Daniel Pietta auskommen.

Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt muss beim Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ohne Routinier Daniel Pietta auskommen. Der 35 Jahre alte Stürmer kann wegen einer Unterkörperverletzung bis zu acht Wochen nicht eingesetzt werden.

"Die Verletzung ist natürlich eine bittere Pille für Daniel und für uns, aber ich bin sicher, er wird in der Reha hart arbeiten, um schnell auf das Eis zurückzukehren. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen", sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den deutschen Nationalspieler.

Ingolstadt tritt zum DEL-Auftakt am 16. September bei der Düsseldorfer EG an. Am Sonntag geht es im ersten Vorbereitungsspiel gegen die Iserlohn Roosters.