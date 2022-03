Meister Eisbären Berlin befindet sich weiter in Teamquarantäne und kann am Dienstag zum Nachholspiel in der DEL bei Red Bull München nicht antreten.

Berlin (SID) - Meister Eisbären Berlin befindet sich weiter in Teamquarantäne und kann am Dienstag zum geplanten Nachholspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei Red Bull München nicht antreten. Das gab die DEL am Montag bekannt.

Für die Berliner war am Donnerstag wegen einer "Vielzahl an positiven PCR-Befunden" die Quarantäne angeordnet worden. Nun gab es nach Angaben des Klubs weitere Fälle, die Maßnahme wurde deshalb verlängert.

Derzeit sind auch die Nürnberg Ice Tigers, die Schwenninger Wild Wings und die Bietigheim Steelers in Isolation.