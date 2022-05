Helsinki (SID) - Nach dem Play-off-Aus von Lukas Reichel und Leon Gawanke in der zweitklassigen nordamerikanischen Eishockeyliga AHL hat sich Bundestrainer Toni Söderholm eine Nachnominierung des Duos für die WM in Finnland offengehalten. Er warte auf eine Antwort, "wie es bei den beiden gesundheitlich ausschaut. Dann entscheiden wir, was wir tun", sagte der 44-jährige Finne am Montag.

Stürmer Reichel (19) war am Sonntagabend (Ortszeit) mit den Rockford IceHogs ausgeschieden, Verteidiger Gawanke (22), der mit dem DEB-Team bei der WM im vergangen Jahr in Riga ins Halbfinale gestürmt war, mit Manitoba Moose. Söderholm hatte in den ersten beiden WM-Spielen gegen Titelverteidiger Kanada (3:5) und den Olympia-Dritten Slowakei (2:1) nur 21 seiner 25 Kaderplätze genutzt.

Im Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) stehen bislang aus Nordamerika mit Weltklassetorhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider ( Detroit Red Wings) und Tim Stützle ( Ottawa Senators) drei NHL-Profis sowie mit Marc Michaelis ( Toronto Marlies) ein Spieler aus der AHL.

Am Montagabend ist die DEB-Auswahl im dritten Gruppenspiel in Helsinki gegen Außenseiter Frankreich (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gefordert.