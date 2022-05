Der Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland gegen Dänemark (1:0) hat Sport1 eine ordentliche Quote beschert.

Helsinki (SID) - Der von einem kleinen Feuer im Vorlauf verzögerte Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland gegen Dänemark (1:0) hat Sport1 eine ordentliche Quote beschert. Im Schnitt verfolgten am Donnerstag 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den dritten Sieg des Teams von Bundestrainer Toni Söderholm im vierten Spiel.

In der Spitze sahen 800.000 Zuschauer zu. Der Marktanteil von 3,9 Prozent war zudem der beste im bisherigen Turnierverlauf.