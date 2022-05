Beim historischen fünften Sieg in Folge der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM hat Sport1 erneut eine gute Quote verzeichnet.

Helsinki (SID) - Beim historischen fünften Sieg in Folge der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland hat Sport1 erneut eine gute Quote verzeichnet. Im Schnitt verfolgten am Sonntagnachmittag 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das 5:4 der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen Kasachstan.

In der Spitze verzeichnete der Sender 880.000 Zuschauer. Der Marktanteil von 5,3 Prozent war der beste des bisherigen Turnierverlaufs.