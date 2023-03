Sportdeutschland.TV hat sich "langfristig" ab 2024 die exklusiven TV- und Streamingrechte an den Eishockey-Weltmeisterschaften gesichert.

Köln (SID) - Sportdeutschland.TV setzt künftig verstärkt auf Eishockey-Übertragungen: Der Online-Streamingdienst hat sich "langfristig" ab 2024 die exklusiven TV- und Streamingrechte an den Weltmeisterschaften gesichert. Hinzu kommen ab dem Saisonstart 2023/24 die Rechte an der Champions Hockey League sowie am Spengler Cup.

Eine entsprechende Vereinbarung hat die DOSB New Media GmbH, Betreiberin von Sportdeutschland.TV, mit der Infront Sports und Media AG geschlossen. "Eishockey stand als Sportart schon lange auf unserer Wunschliste für Sportdeutschland.TV. Neben den internationalen Events im Handball, die wir ebenfalls noch langfristig zeigen, ist Eishockey mit dieser Vereinbarung zu einem unserer Top-Rechte geworden." Das Ziel sei es, das Portfolio im Eishockey in den nächsten Jahren "deutlich auszubauen".