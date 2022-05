Köln (SID) - Die Eishockey-Nationalmannschaft kassiert laut Sportwettenanbieter bwin zum WM-Auftakt in Finnland gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) eine Niederlage. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm hat eine Sieg-Quote von 4,33. Kanada (Quote 1,34) ist klarer Favorit in der Helsinki Ice Hall.

Dafür geht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) favorisiert in die darauffolgenden Spiele. Gegen den Olympia-Dritten Slowakei (2,45) hat das DEB-Team am Samstag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) mit einer Quote von 2,35 leichte Vorteile. Gegen Nachrücker Frankreich (5,25) sind die Rollen deutlicher verteilt, ein Sieg Deutschlands ist mit einer Quote von 1,45 notiert.

Die Quote für einen überraschenden ersten WM-Triumph der deutschen Mannschaft liegt bei 21,00, eine Medaille bei 5,50. Als Favorit sieht bwin Olympiasieger und Gastgeber Finnland (3,40) vor Kanada (3,75).