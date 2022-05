Für den Sportwettenanbieter bwin geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft als Außenseiter in ihr Viertelfinale gegen Tschechien am Donnerstag.

Köln (SID) - Für den Sportwettenanbieter bwin geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft als klarer Außenseiter in ihr WM-Viertelfinale gegen Tschechien am Donnerstag (15.20 Uhr/Sport1 und Magenta). Die Sieg-Quote für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in regulärer Spielzeit liegt bei 42,5:10, ein tschechischer Sieg ist mit nur 16,70 Euro für zehn Euro Einsatz notiert.

Großes Geld ließe sich mit dem ersten deutschen Titelgewinn verdienen: 260 Euro werden in diesem Fall für zehn Euro Einsatz ausgezahlt. Favorit ist Gastgeber Finnland (Quote 3,25) vor Rekordweltmeister Kanada und Schweden (beide 5,5).