Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht nach Meinung der Wettanbieter als klarer Außenseiter in ihr Viertelfinale gegen die Schweiz. Auf einen Sieg des DEB-Teams gegen den Nachbarn steht bei bwin eine Quote von 5,25. Sollte das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Donnerstag (15.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) in Riga gewinnen, wäre die Olympia-Qualifikation für 2026 perfekt.

Die Eidgenossen gehen jedoch nicht nur in das Nachbarschaftsduell als Favorit (Quote: 1,48). Laut bwin ist die Schweiz gar erster Anwärter auf den Weltmeistertitel, es wäre ihr erster überhaupt. Sollte dieser eingefahren werden, gibt es das 4,25-fache des Einsatzes zurück.

Auf einer deutschen Titelsensation steht vor Start der K.o.-Runde eine Quote von 21,00. Holt das Team um Kapitän Moritz Müller die erste Medaille seit 1953, gibt es den sechsfachen Einsatz zurück.