Köln (SID) - Neue Aufgabe für Jessica Campbell: Die 29-Jährige, die bei der Eishockey-WM in Finnland zum Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft zählte, wird die New York Rangers im ersten Trainingslager für die Talente betreuen. Dies teilte der Klub der nordamerikanischen Profiliga NHL am Dienstag mit. Die Kanadierin hatte zuvor in Deutschland als "special skills coach" bei den Nürnberg Ice Tigers gearbeitet.

Bei der WM war sie im Team um Bundestrainer Toni Söderholm für das Unterzahlspiel zuständig. Campbell leistete dabei Pionierarbeit: Sie war die erste Frau, die bei der WM der Männer zum Trainerteam einer Nationalmannschaft zählte.