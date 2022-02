Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Bokk kehrt aus den USA nach Deutschland zurück und läuft bis zum Ende der Saison für Meister Eisbären Berlin auf. Der 22-Jährige, zuletzt in der AHL für die Chicago Wolves aktiv, kommt auf Leihbasis in die Eishockey Liga" itemprop="name" />Deutsche Eishockey Liga (DEL). Das gaben die Eisbären am Mittwoch bekannt.

Bokk war im NHL-Draft 2018 von den St. Louis Blues an Position 25 ausgewählt und ein Jahr später an die Carolina Hurricanes abgegeben worden. Die Wolves sind das Farmteam der Franchise aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. Vor seiner AHL-Zeit spielte der Stürmer in Schweden für die Klubs Växjö Lakers, Rögle BK sowie Djurgardens IF.

"Dominik ist ein Topspieler mit viel Offensivqualität. Einerseits weiß er, wo das Tor steht. Andererseits kann er seine Mitspieler aber auch sehr gut in Szene setzen. Zudem wird er unserem Kader mit Blick auf die Play-offs weitere Tiefe verleihen", sagte Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer.

Der gebürtige Schweinfurter Bokk durchlief die Jugendmannschaften der Kölner Haie. Im April 2019 debütierte er für die deutsche A-Nationalmannschaft.